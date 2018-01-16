21:00 16 января 2018 2

Телеведущий не стал стесняться в выражениях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 16 января, и вот главные новости к этому часу:

Телеведущий Владимир Соловьев всё никак не успокоится по поводу слов преподавателя УрФУ Константина Юрченко, назвавшего нынешнюю элиту «злом». На этот раз от журналиста досталось Уралу — «рассаднику либерал-фашизма».

16 января в отставку ушла министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова. Каковы причины, кому была выгодна отставка Гладковой и почему она рада уйти с этого места — в материале «URA.RU».

Новый глава свердловского минздрава Андрей Цветков дал первое публичное интервью. Министр рассказал «URA.RU», как развита уральская медицина, и поделился планами на новую должность.

На российских дорогах установят камеры, которые будут ловить водителей без ОСАГО. Нарушители рискуют получать по 10-20 штрафов в день.

В России стартовала налоговая амнистия. Уже известно, кому простят долги.

Помните уральского егеря, которого оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за самовольный ремонт дороги? Так вот — суд заставляет его сломать дорогу.

В интернете набирает популярность ВИДЕО полуголых курсантов летного вуза, исполнивших откровенный танец. Ролик получил неоднозначные отзывы.