Уральцы взяли перед Новым годом 40 000 кредитов

10:24 17 января 2018 3

Уральцы потратили кредиты на подарки близким и путешествия Фото: Дарья Попова © URA.RU

В декабре 2017 года жители уральского региона взяли 40 тысяч потребительских кредитов. Уральский банк Сбербанка выдал за месяц более 8,5 млрд рублей. Это на два млрд больше, чем в прошлом году.

В Свердловской области средний объем декабрьского потребительского кредита составил 220 тысяч рублей. В Челябинской области — 200 тысяч рублей. В Курганской области выдали 166 тысяч рублей, а в Республике Башкортостан — 205 тысяч. В банке отметили, что клиенты тратят эти деньги на туристические путевки, бытовую технику, смартфоны и подарки близким.

Ранее ВЦИОМ сообщил, сколько денег россияне потратили на празднование Нового года. В среднем эта сумма составила 14 195 рублей. Сумма оказалась больше прошлогодней на три рубля, однако при этом 98% респондентов заявили, что траты ударили по их кошельку.