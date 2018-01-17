{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Свердловской области
10:24  17 января 2018 3

Уральцы взяли перед Новым годом 40 000 кредитов

Принцесса года. Финал. Ресторан №1. R1. Екатеринбург, новый год, подарки
Уральцы потратили кредиты на подарки близким и путешествияФото: Дарья Попова © URA.RU

В декабре 2017 года жители уральского региона взяли 40 тысяч потребительских кредитов. Уральский банк Сбербанка выдал за месяц более 8,5 млрд рублей. Это на два млрд больше, чем в прошлом году.

В Свердловской области средний объем декабрьского потребительского кредита составил 220 тысяч рублей. В Челябинской области — 200 тысяч рублей. В Курганской области выдали 166 тысяч рублей, а в Республике Башкортостан — 205 тысяч. В банке отметили, что клиенты тратят эти деньги на туристические путевки, бытовую технику, смартфоны и подарки близким.

Ранее ВЦИОМ сообщил, сколько денег россияне потратили на празднование Нового года. В среднем эта сумма составила 14 195 рублей. Сумма оказалась больше прошлогодней на три рубля, однако при этом 98% респондентов заявили, что траты ударили по их кошельку.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров