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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Челябинской области
10:33  17 января 2018 2

Найденная в снегу челябинская школьница рассказала полицейским жуткую историю

Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, скорая помошь, санитарная авиация
Медики предположили, что девочка находилась под воздействием каких-то веществФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Полиция поселка Первомайский в Челябинской области выясняет, что произошло с девочкой, которую нашли на улице в снегу. Медики скорой помощи, осмотрев ребенка, поставили предварительный диагноз «токсическое воздействие неизвестного вещества».

Девочку нашли днем 16 января. В детской городской больнице Коркино не подтвердили предварительный диагноз, сообщает «Горняцкая правда». Сначала школьница рассказала полицейским, что некая женщина посадила ее к себе в машину, накормила чем-то неизвестным и надела пакет на голову. Как она оказалась на улице, девочка вспомнить не смогла. Позже она призналась, что выдумала эту историю.

Как уточняют источники «URA.RU», скорее всего симуляцией было и состояние опьянения, которое она демонстрировала врачам «скорой». Основной версией сейчас является то, что школьница увлеклась прогулкой и придумала всю эту историю для того, чтобы родители ее не наругали дома. Тем не менее полиция продолжает выяснять подробности и проверять все варианты, заявил собеседник издания.

Виктор Жуков
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