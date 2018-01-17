Найденная в снегу челябинская школьница рассказала полицейским жуткую историю

Полиция поселка Первомайский в Челябинской области выясняет, что произошло с девочкой, которую нашли на улице в снегу. Медики скорой помощи, осмотрев ребенка, поставили предварительный диагноз «токсическое воздействие неизвестного вещества».
Девочку нашли днем 16 января. В детской городской больнице Коркино не подтвердили предварительный диагноз, сообщает «Горняцкая правда». Сначала школьница рассказала полицейским, что некая женщина посадила ее к себе в машину, накормила чем-то неизвестным и надела пакет на голову. Как она оказалась на улице, девочка вспомнить не смогла. Позже она призналась, что выдумала эту историю.
Как уточняют источники «URA.RU», скорее всего симуляцией было и состояние опьянения, которое она демонстрировала врачам «скорой». Основной версией сейчас является то, что школьница увлеклась прогулкой и придумала всю эту историю для того, чтобы родители ее не наругали дома. Тем не менее полиция продолжает выяснять подробности и проверять все варианты, заявил собеседник издания.