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17 января 2018
11:37  17 января 2018 0

Банда похитителей запчастей в Тюмени ограбила 16 магазинов

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, сейф, банк, хранение денег
Ущерб от краж составил 12 миллионов рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени произошла серия ограблений автомагазинов. Воры похитили запчастей на сумму более 12 млн рублей. Подозреваемые уже арестованы, сообщили в прокуратуре Тюмени.

По версии прокуратуры, банда грабителей состояла из шести человек — пятерых тюменцев и одного жителя Курганской области. Они в течение двух лет (с февраля 2015 года по март 2017 года) совершили серию хищений имущества у 16 компаний и предпринимателей Тюмени и Тюменского района. Общая сумма ущерба составила более 12 млн рублей. Из них 10 млн рублей было похищено в магазинах автотоваров и запчастей. Один из владельцев торговой точки после кражи и вовсе разорился.

Краденое грабители сбывали через автомагазин одного из подозреваемых. Двух самых активных фигурантов по решению суда заключили под стражу. Они обвиняются в кражах и грабежах. Дело передано в суд.

Артем Косых
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