Челябинка задушила собственного младенца из-за нищеты

Тело ребенка обнаружили в квартире в Снежинске
На Южном Урале завели уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в убийстве собственного новорожденного ребенка. По данным следствия, преступление произошло 14 января.
Тело новорожденного мальчика с признаками удушения обнаружили в квартире одного из домов города Снежинска. Мать ребенка рассказала, что задушила сына из-за тяжелого материального положения, сообщили в СУ СК России по Челябинской области. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения, расследование продолжается.
Как писало «URA.RU», ранее другая жительница Челябинской области хотела усыпить своего ребенка водкой — в результате полугодовалый мальчик умер.