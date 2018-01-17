Автобусы поедут в объезд из-за аварии на коллекторе
В Кургане с 17 января закроют участок улицы Куйбышева от дома №155 до пересечения с улицей Половинской. Из-за этого изменятся маршруты общественное транспорта.
Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе АО «Водный союз», перекрытие требуется в связи с устранением аварийной ситуации на самотечном коллекторе. При этом отключения водоснабжения в районе не потребуется. Откроют движение по улице 17 февраля, после 21 часа
В МКУ «Транспортное управление» отметили, что автобусы №№ 5, 10, 42, 72, 75, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 на это время будут передвигаться в объезд по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинской, Карла Маркса, Блюхера, Куйбышева и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении.