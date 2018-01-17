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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
12:13  17 января 2018 4

В Кургане до середины февраля закроют одну из центральных улиц

Дорожные проблемы Курган, улица куйбышева
Автобусы поедут в объезд из-за аварии на коллектореФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане с 17 января закроют участок улицы Куйбышева от дома №155 до пересечения с улицей Половинской. Из-за этого изменятся маршруты общественное транспорта.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе АО «Водный союз», перекрытие требуется в связи с устранением аварийной ситуации на самотечном коллекторе. При этом отключения водоснабжения в районе не потребуется. Откроют движение по улице 17 февраля, после 21 часа

В МКУ «Транспортное управление» отметили, что автобусы №№ 5, 10, 42, 72, 75, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 на это время будут передвигаться в объезд по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинской, Карла Маркса, Блюхера, Куйбышева и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении.

Вера Чернышева
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