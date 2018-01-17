Уральский комбинат подготовил фундамент для проекта на 22 миллиарда рублей

На территории Магнитогорского металлургического комбината завершается подготовительный этап возведения аглофабрики. Проект оценивается в 22 миллиарда рублей. Монтаж основного оборудования планируется начать в марте.
Аглофабрика будет производить сырье для металлургической промышленности. Новые технологии позволят повысить качество получаемого агломерата, при этом соблюдая высокие экологические стандарты, сообщает управление общественных связей ПАО «ММК».
Работы на строительной площадке начались в декабре 2016 года. Первым объектом капитального строительства стала электроподстанция № 68, в настоящий момент она готова на 90%. Пуск в эксплуатацию новой аглофабрики производительностью 5,5 миллионов тонн стабилизированного охлажденного агломерата запланирован на конец 2019 года.