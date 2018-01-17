На улице в Омске нашли раздетую пьяную девочку

Прохожие обнаружили на одной из улиц Омска пятилетнюю девочку без верхней одежды. Неравнодушные отвели ребенка в ближайший магазин, сразу же вызвали полицию и скорую помощь.
Прибывшие медики выяснили, что девочка была пьяна — в ее крови обнаружили 0,3 промилле алкоголя, сообщает телеканал 360. Полицейские в результате проверки выяснили, что отцом ребенка является местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Во время инцидента отец девочки находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома и спал, как пишут argumenti.ru. Выяснилось, что он присматривал за ребенком, пока его жена была на работе. Мужчина не заметил, что девочка ушла из дома.
В отношении мужчины составили два административных протокола за ненадлежащее исполнение обязанностей родителя и за нахождение несовершеннолетнего в состоянии опьянения, сообщили в УМВД по Омской области.