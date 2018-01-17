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17 января 2018
13:39  17 января 2018 2

На улице в Омске нашли раздетую пьяную девочку

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, лес, девочка, ребенок, дети со спины
За девочкой недосмотрел отецФото: Pixabay.com

Прохожие обнаружили на одной из улиц Омска пятилетнюю девочку без верхней одежды. Неравнодушные отвели ребенка в ближайший магазин, сразу же вызвали полицию и скорую помощь.

Прибывшие медики выяснили, что девочка была пьяна — в ее крови обнаружили 0,3 промилле алкоголя, сообщает телеканал 360. Полицейские в результате проверки выяснили, что отцом ребенка является местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Во время инцидента отец девочки находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома и спал, как пишут argumenti.ru. Выяснилось, что он присматривал за ребенком, пока его жена была на работе. Мужчина не заметил, что девочка ушла из дома.

В отношении мужчины составили два административных протокола за ненадлежащее исполнение обязанностей родителя и за нахождение несовершеннолетнего в состоянии опьянения, сообщили в УМВД по Омской области.

Дарья Корчак
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