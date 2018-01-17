В Оренбурге на улице зарезали бизнесмена с семилетним сыном

В Оренбурге жестоко расправились с предпринимателем и его ребенком. Неизвестные нанесли им обоим по 20 ножевых ранений.
Преступление было совершено утром 17 января в центре Оренбурга, когда мужчина собирался отвезти своего сына в школу. По пути 35-летний мужчина остановил свой автомобиль Toyota Land Cruiser возле мусорных баков, чтобы выбросить пакет с отходами, который захватил дома, сообщает телеканал 360.
В этот момент рядом с ним затормозила черная Lada Priora. Коммерсанта несколько раз ударили ножом. Увидев в салоне машины ребенка, нападавшие зарезали и его, а автомобиль с телами перегнали на соседнюю улицу и подожгли. Когда тела нашли, ребенок был еще жив, но умер по пути в больницу.
Убитый предприниматель жил в частном доме недалеко от этого места. Он занимался бизнесом, который имел отношение к автотехнической и автотовароведческой экспертизам. «Около 9 часов, 17 января 2018 года, во дворе жилых домов 96 и 98 по улице Карагандинской города Оренбурга, в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200, обнаружены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями, — цитирует RT сообщение СКР. — По данному факту возбуждено уголовное дело».