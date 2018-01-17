Умер профлидер, сдерживавший рабочие бунты в Свердловской области

Федерация профсоюзов Свердловской области сообщила о смерти своего бывшего председателя, почетного гражданина региона Юрия Ильина.
Покойный руководил областным профдвижением в 1992—2006 годах. Как сообщил «URA.RU» действующий глава ФПСО Андрей Ветлужских, в крайне сложный для экономики страны период в конце прошлого века он вел переговоры с руководителями предприятий о выплате долгов по зарплате рабочим. Из-за отсутствия «живых» денег, для этой цели часто использовались взаимозачеты, чтобы сотрудники получали хотя бы продукты питания. Он содействовал сохранению социального мира в регионе, когда забастовки, митинги, акции протеста и рейдерские захваты собственности были на уральских предприятиях привычными событиями.
Свои соболезнования по поводу смерти почетного гражданина выразил губернатор области Евгений Куйвашев. «Мы потеряли выдающегося земляка… Во всех сложных ситуациях Юрий Васильевич неизменно демонстрировал высокий профессионализм, ответственность, дальновидность, заботу о людях», — цитирует слова главы региона «Областная газета».
По словам Андрея Ветлужских, похороны Ильина назначены в Екатеринбурге на субботу, 20 января.