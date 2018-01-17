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18 января 2018
17 января 2018
19:19  17 января 2018 1

Люди Путина нашли лучшие города для студентов

Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, пнтз, первоуральский новотрубный, завод
Инженерные специальности вызывают у молодежи все больший интересФото: Александр Мамаев © URA.RU

Проект ОНФ «Профстажировки» совместно с порталом superjob.ru составил рейтинг самых активных городов для стажировок студентов и специалистов. На первом месте оказались Москва и Санкт-Петербург.

Рейтинг был составлен на основе мониторинга городов в декабре 2017 года — январе 2018 года. Список возглавили города, предприятия которых наиболее активно предлагают вакансии: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пенза и Рязань. По сравнению с предыдущим исследованием в октябре 2017 года, в первую тройку вошел Краснодар.

Проект помогает студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей
Скриншот с сайта ОНФ

Топ-10 самых популярных у молодежи вакансий практически полностью сформирован из вакансий Москвы (пять вакансий) и Санкт-Петербурга (четыре вакансии). В первую десятку удалось попасть только одной вакансии из Самары. Речь в этом рейтинге идет прежде всего о вариантах работы для инженеров в самых разных видах деятельности: ремонт медицинской техники, самолетостроение, радиотехническая и радиолокационная аппаратура.

«По итогам мониторинга стало ясно, что интерес к инженерным специальностям у соискателей возрастает. Также растет количество работодателей, участвующих в подготовке кадров», — отметил координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин.

Еще один топ-10 специалисты ОНФ составили по уровню оплаты стажировок в разных городах, но при этом подчеркнули, что она не всегда связана со средней зарплатой. На первом месте оказался Екатеринбург, где плата за промышленные стажировки составила 32,4 тысячи рублей. А средняя зарплата по этому городу в 2017 году — 44 тысячи рублей. На втором месте — Москва с показателем в 27,7 тысячи рублей по оплате за стажировки и средней зарплатой 63 тыс. руб. в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Пермь (27,2 тысячи рублей и 29,8 тысячи рублей соответственно).

Скриншот с сайта ОНФ

Проект Общероссийского народного фронта «Профстажировки» создан в марте 2017 года. Он помогает студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики в любом регионе России. Основу проекта составляет сайт профстажировки.рф, а техническим партнером выступает портал superjob.ru.

Напомним, что ранее российская инновационная компания BIOCAD предложила талантливым студентам пройти стажировку в R& D-центрах компании. Тридцать вакансий открыты для молодых специалистов, изучающих биотехнологии, биоинформатику, химические технологии, химию, биохимию, генетику, молекулярную биологию, микробиологию, лечебное дело, фармацию. Предложения опубликуют на портале профстажировки.рф в рамках проекта ОНФ «Профстажировки».

Ольга Дудорова
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