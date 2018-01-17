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17 января 2018
Главные новости Свердловской области
21:45  17 января 2018 0

В Екатеринбурге горел производственный цех с газовыми баллонами. ФОТО

В здании находились 14 газовых баллонов, один из них взорвался

В Екатеринбурге вечером загорелся производственный цех на улице Луганской. Площадь пожара составила порядка 200 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«В ходе разведки огнеборцы обнаружили 14 газовых баллонов и оперативно их вынесли из горящего цеха. Один баллон, находящийся в цехе, взорвался, что способствовало увеличению площади пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Пожар тушили более 60 пожарных и 14 единиц пожарной и специальной техники в течение двух часов. Причины возгорания устанавливаются.

Виктор Жуков
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