В Екатеринбурге горел производственный цех с газовыми баллонами. ФОТО

В здании находились 14 газовых баллонов, один из них взорвался
В Екатеринбурге вечером загорелся производственный цех на улице Луганской. Площадь пожара составила порядка 200 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
«В ходе разведки огнеборцы обнаружили 14 газовых баллонов и оперативно их вынесли из горящего цеха. Один баллон, находящийся в цехе, взорвался, что способствовало увеличению площади пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
Пожар тушили более 60 пожарных и 14 единиц пожарной и специальной техники в течение двух часов. Причины возгорания устанавливаются.