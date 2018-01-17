Крупнейшую сделку Уралвагонзавода с «дочкой» РЖД проверит МВД

22:42 17 января 2018 0

Вагоны сдавались в аренду «по заниженной цене», что привело к упущенной выгоде, считает «Ростех» Фото: Анна Майорова © URA.RU

После перехода в декабре 2016 года 100% Уралвагонзавода в собственность «Ростеха» госкорпорация обратилась в МВД с просьбой проверить сделку по сдаче в аренду вагонов Федеральной грузовой компании (ФГК). По мнению «Ростеха» занижение цены привело к упущенной выгоде.

Сейчас МВД проводит проверку сделки ФГК по аренде 27,2 тысяч полувагонов у «УВЗ-Логистик» («дочка» Уралвагонзавода), которая была заключена в марте 2016 года. О проведении «Ростехом» аудита УВЗ сообщил источник, близкий к заводу. По его данным, в соответствии с предварительной оценкой, вагоны сдавались в аренду «по заниженной цене», что привело к упущенной выгоде, размер которой он не озвучил. После этого госкорпорация обратилась в правоохранительные органы для проведения проверки.

Представительница ФГК подтвердила РБК факт проверки. Она сообщила, что проверяется деятельность компании в период работы Дмитрия Еремеева на посту гендиректора «УВЗ-Логистик». В пресс-службе МВД не ответили на запрос РБК о проверке.

В ноябре 2015 года «УВЗ-Логистик» передала более 27 тысяч полувагонов в аренду Центру фирменного технического обслуживания, входящему в РЖД, по агентскому соглашению. В результате РЖД стали крупнейшим оператором с парком 120 тысяч полувагонов. Решение о передаче вагонов «УВЗ-Логистик» в управление структуры РЖД было принято в марте 2016 года после посещения завода Владимиром Путиным и совещания о сложном финансовом положении УВЗ.

В 2017 году «Ростех» решил досрочно расторгнуть контракт с ФГК, вернув вагоны «УВЗ-Логистик». Чемезов попросил гендиректора РЖД Олега Белозерова «оперативно решить» вопрос по возврату полувагонов в управление «дочки» УВЗ до конца 2017 года, досрочно расторгнув контракт. В итоге стороны договорились отменить штрафные санкции, и 1 ноября ФГК вернула все 27,2 тысячи полувагонов «УВЗ-Логистик».