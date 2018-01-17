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18 января 2018
17 января 2018
23:40  17 января 2018 0

Пытавшегося убить ведущую «Эха Москвы» признали душевнобольным

Борис Гриц брызнул в лицо охраннику из баллончика, после чего проник в офис радиостанцииФото: скриншот камер наблюдения

Пытавшийся убить ведущую радио «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц признан психически больным. Врачи, проводившие психиатрическую экспертизу, подтвердили диагноз «параноидная шизофрения».

Как сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката пострадавшей журналистки Сергея Бадамшина, в момент преступления Гриц был неспособен осознавать характер совершаемых им деяний. »«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — приводит информагентство выдержки из заключения психиатров.

Из документа также следует, что у обследованного были выявлены расстройства, характерные для шизофрении, в том числе и бред преследования. По словам адвоката, у него и его подзащитной нет оснований сомневаться в выводах специалистов.

Напомним, Борис Гриц, имеющий гражданства России и Израиля, 23 октября прошлого года ворвался в редакцию радио «Эхо Москвы» и совершил нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Как писало «URA.Ru», следствием было установлено, что Гриц не был знаком со своей жертвой, а слушал ее передачи, вследствие чего у него развилось чувство антипатии к радиоведущей. После нападения он якобы общался с пострадавшей телепатически.

Евгений Александров
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