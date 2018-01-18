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18 января 2018
17 января 2018
00:54  18 января 2018 0

Россия включила главу WADA и спецпрокурора США в санкционный список

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Совет Федерации не спешит подтверждать информацию о создании санкционного спискаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет Федерации подготовил предварительный вариант санкционного списка, в который вошли лица, причастные к отстранению России от Олимпийских Игр в Пхеньяне. Среди них оказались руководитель Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди и американский спецпрокурор Роберт Мюллер.

В санкционный список также вошли глава комиссии WADA по расследованию допинг-махинаций на зимней Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен и двое ее участников — Мартин Дюббей и Ричард Янг. Всего в списке значатся имена более десяти человек, уточняет РБК. К каждому из названных лиц собираются применить персональные санкции, которые вряд ли ограничатся запретом на въезд в Россию. Предполагается, что применение санкций начнется после окончания Олимпиады-2018 в Корее.

Впрочем, в Совфеде пока не дали официального подтверждения разработку санкционного списка. По словам главы временной комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова, сенаторы над данным проектом не работают.

Наталья Полетавкина
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