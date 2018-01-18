{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 января 2018
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Тюменской области
08:37  18 января 2018 10

Туриста шокировало, как сотрудники Рощино швыряют чемоданы. ВИДЕО

Торжественное открытие аэропорта
Омича возмутило обращение с багажом в тюменском аэропортуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Житель Омска прилетел в Тюмень и стал свидетелем небрежного обращения работников аэропорта Рощино с багажом пассажиров. Свои наблюдения он заснял на видео, которое было затем опубликовано в соцсети.

На ролике видно, что сотрудник аэропорта, которого возмущенный омич снимает из окна, кидает вещи на специальную ленту для получения багажа. Причем делает это так, что пара чемоданов падают на землю. «Вообще беспредел! Как попало! А упало — ничего страшного, сейчас поднимем. Еще дальше закинь. Не нравится тебе эта работа — ищи другую», — комментирует за кадром мужчина.

Видео: группа «REGIK55 ОМСК»

«Самое свинское отношение к багажу в Тюменском аэропорту! Всегда что-нибудь у сумки отломано, когда оттуда летаем!.. А я думаю, чего это у меня чемодан весь переломанный после нескольких поездок», — возмущаются пользователи в комментариях к видео. Впрочем, некоторые считают, что главное не обращение с багажом, а безопасность полета.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково грузчиков и вовсе поймали на краже вещей из посылок, сообщало «Федеральное агентство новостей». Злоумышленники занимались воровством практически открыто.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров