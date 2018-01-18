Житель Омска прилетел в Тюмень и стал свидетелем небрежного обращения работников аэропорта Рощино с багажом пассажиров. Свои наблюдения он заснял на видео, которое было затем опубликовано в соцсети.
На ролике видно, что сотрудник аэропорта, которого возмущенный омич снимает из окна, кидает вещи на специальную ленту для получения багажа. Причем делает это так, что пара чемоданов падают на землю. «Вообще беспредел! Как попало! А упало — ничего страшного, сейчас поднимем. Еще дальше закинь. Не нравится тебе эта работа — ищи другую», — комментирует за кадром мужчина.
Видео: группа «REGIK55 ОМСК»
«Самое свинское отношение к багажу в Тюменском аэропорту! Всегда что-нибудь у сумки отломано, когда оттуда летаем!.. А я думаю, чего это у меня чемодан весь переломанный после нескольких поездок», — возмущаются пользователи в комментариях к видео. Впрочем, некоторые считают, что главное не обращение с багажом, а безопасность полета.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково грузчиков и вовсе поймали на краже вещей из посылок, сообщало «Федеральное агентство новостей». Злоумышленники занимались воровством практически открыто.