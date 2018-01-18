Неподвижного пенсионера обнаружил проезжавший мимо водитель
В Тюмени, на одной из автобусных остановок, умер пенсионер. Его обнаружил один из проезжавших мимо автомобилистов, который заметил неподвижно сидящего мужчину и решил остановиться.
Неравнодушный горожанин не обнаружил у пожилого мужчины признаков жизни и сразу же вызвал «скорую», пишет портал 72.ru. Бригада медиков прибыла на место уже через десять минут, рассказали в пресс-службе «скорой». Им оставалось только констатировать смерть пенсионера.
Ранее «URA.RU» сообщало о смерти пассажирки в тюменском автобусе. Предполагалось, что ей стало плохо из-за того, что в автобусе было слишком жарко.