В Екатеринбурге трамвай развернуло поперек рельсов. ФОТО

Движение трамваев на ЖБИ приостановлено
Трамвай 15-го маршрута сошел с рельсов на разворотном кольце в районе ЖБИ в Екатеринбурге. Об сообщили в «URA.RU» читатели.
Инцидент произошел на конечной остановке. Трамвай только пошел на поворот, чтобы выйти на маршрут, как его понесло в сторону. По словам людей, находившихся в трамвае, кондуктор отказался возвращать деньги за билеты, хотя трамвай проехал лишь несколько метров.
В екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении пока не комментируют инцидент. Очевидцы рассказали, что движение трамваев на месте ЧП пока приостановлено.