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Главные новости Челябинской области
13:58  18 января 2018 0

В Челябинске произошел пожар в школе. В дыму целые этажи

Сегодня уроки отменены, здание проветривают после возгоранияФото: ГУ МЧС по Челябинской области

Новое ЧП произошло в одной из челябинских школ. В Челябинске загорелась школа № 30 в поселке мелькомбината. Дети и учителя эвакуированы, пострадавших нет. Сильное задымление наблюдается пока на втором и третьем этажах школы.

«Ликвидированы последствия возгорания в учебном заведении. Происходило горение вещей в подсобном помещении на третьем этаже. На тушение пожара привлекалось 39 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 29 человек, 8 единиц техники», — сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Школьников поначалу разместили в помещении соседнего детского сада, а потом их отпустили по домам. Завтра учебное заведение возобновит работу.

Ранее «URA.RU» сообщало о другом ЧП в челябинской школе. В селе Смольном в Сосновском районе области подрались два 16-летних школьника, используя нож. В итоге один ударил другого в грудь, но обошлось без проникающего ранения. Оба подростка имеют замедленное умственное развитие. СКР проводит проверку.

Александр Лукманов
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