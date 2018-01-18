В Челябинске произошел пожар в школе. В дыму целые этажи

Новое ЧП произошло в одной из челябинских школ. В Челябинске загорелась школа № 30 в поселке мелькомбината. Дети и учителя эвакуированы, пострадавших нет. Сильное задымление наблюдается пока на втором и третьем этажах школы.
«Ликвидированы последствия возгорания в учебном заведении. Происходило горение вещей в подсобном помещении на третьем этаже. На тушение пожара привлекалось 39 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 29 человек, 8 единиц техники», — сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Челябинской области.
Школьников поначалу разместили в помещении соседнего детского сада, а потом их отпустили по домам. Завтра учебное заведение возобновит работу.
Ранее «URA.RU» сообщало о другом ЧП в челябинской школе. В селе Смольном в Сосновском районе области подрались два 16-летних школьника, используя нож. В итоге один ударил другого в грудь, но обошлось без проникающего ранения. Оба подростка имеют замедленное умственное развитие. СКР проводит проверку.