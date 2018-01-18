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Главные новости Тюменской области
14:59  18 января 2018 2

Федеральный канал использовал тюменского депутата, чтобы раскрыть таинство Крещения. Священники не возражали

Освящение купели.Тюмень., купели
Тюменские ВИПы купаются во время Крещения вместе с обычными горожанамиФото: Екатерина Христозова © URA.RU

Тюменские депутаты предпочитают в Крещение окунаться в иордани в оборудованной для купания зоне Заречных микрорайонов. Сегодня один из них сделал это с подводной камерой на голове.

Крещенские купания в городе уже идут: они начались с крестного хода, в рамках которого более 500 человек прошли через центр города к реке Туре, где организованы четыре иордани. Освящение воды и торжественную службу провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. После освящения воды в купели он уехал в Тобольск, где вечером также освятит иордани, рассказал «URA.RU» отец Григорий (Григорий Мансуров).

По его словам, тюменские ВИПы обычно окунаются инкогнито. Исключение составляет депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин, который не только погружается в иордань, но также и является одним из организаторов крещенских купаний в Туре. При его поддержке организовываются места, где оборудованы купели, подчеркнул отец Григорий.

Освящение купели.Тюмень., купели, Игорь Ракша
Как пояснил Ракша, священнослужители ничего не имели против подводной видеосъемки
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Депутат тюменской облдумы Евгений Макаренко признался, что он принимает участие в крещенских купаниях уже более 15 лет. Он пояснил «URA.RU», что вместе с ним в иордань окунаются и его дети. По словам политика, он окунается вместе со всеми тюменцами в оборудованной зоне Заречных микрорайонов. Депутат городской думы Игорь Ракша также окунался в иордань в этом месте. Сегодня он впервые сделал это с камерой для подводного плавания. Журналисты телеканала «Россия 24» с помощью тюменского депутата решили увидеть, что происходит в крещение под водой. Как пояснил Ракша, священнослужители ничего не имели против подводной видеосъемки.

Как сообщили «URA.RU» источники, приближенные к тюменскому истеблишменту, в крещение в иордань окунаются экс-депутат областной думы, ныне замгендиректора Антипинского НПЗ Геннадий Корепанов, глава администрации Тобольска Владимир Мазур, депутат тюменской облдумы Олег Чемезов. Последний, как правило, предпочитает окунаться в иордань в Тобольске. Напомним, что на оборудование четырех купелей в Тюмени, установку палаток и организацию стоянки потрачено более 430 тыс. рублей. Одновременно находиться на льду могут не более 150 человек. Купания в Тюмени продлятся до вечера 19 января.

Наталья Двизова
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