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18 января 2018
Главные новости Москвы
15:54  18 января 2018 4

Госдума отказалась рассматривать наказание за незаконное обогащение коррупционеров

Клипарты 2018. Сургут, взятка, коррупция
Законопроект о незаконном обогащении коррупционеров не прошел через ГосдумуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Госдуме отказались рассматривать законопроект «Справедливой России», предлагающий наказывать коррупционеров за незаконное обогащение. Парламентарии сочли, что превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении.

Госдума отклонила законопроект «эсеров» уже в первом чтении. Авторы документа предлагали за незаконное обогащение в особо крупном размере наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет и штрафом, пятикратно превышающим сумму нажитого нелегальным путем.

Как отмечает в разговоре с агентством «Ридус» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, проект «Справедливой России» является уже четвертой попыткой законодателей криминализировать незаконное обогащение. Однако, по его мнению, шансов у этих законопроектов нет. «Первая реакция на сообщение о том, что Госдума утопила этот законопроект, — „вот, они там все коррупционеры, рука руку моет“. Но если вглядеться без эмоций, то становится ясно, что предложенная эсерами в таком виде норма идет вразрез с базовым принципом правосудия, в том числе и российского, — презумпцией невиновности», — рассказал борец с коррупцией.

По мнению Кабанова, если сажать людей в тюрьму исходя только из того, что при доходах в миллион рублей они совершают покупки на два миллиона, то в заключении окажутся не менее 90% граждан страны. «Мало кто живет „с колес“, никто не тратит последние деньги с зарплаты на крупные покупки — на них люди копят, иногда годами. Но по определению, предложенному эсерами, все они окажутся коррупционерами», — пояснил эксперт.

Если чиновник не может объяснить происхождение средств, превышающих его официальный доход, такие деньги или иные материальные ценности должны быть конфискованы в государственную казну. Но это не влечет за собой уголовной ответственности и касается исключительно госслужащих, а не всех граждан, подчеркивает Кабанов.

Как ранее писало «URA.RU», силовики заявили, что госслужащие стали меньше брать взятки. По итогам прошлого года, согласно статистике МВД, правоохранительными органами было возбуждено шесть тысяч уголовных дел о взятках, что на 40% меньше, чем в 2016 году.

Нина Калинина
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