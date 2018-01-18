17:35 18 января 2018 0

Компания хочет добиться прозрачности для пользователей гаджетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы iPhone в ближайшее время смогут отключить функцию замедления своих устройств. Об этом заявил генеральный директор корпорации Apple Тим Кук в интервью телекомпании ABC.

Компания Apple позволит пользователям самостоятельно отключать функцию замедления процессора iPhone, рассказал Кук. Это опция станет доступной после установки следующего обновления iOS 11. Пользователи сами смогут следить за состоянием своего аккумулятора, что внесет прозрачность, пишет RT. Смартфон сможет отправлять владельцу гаджета уведомление о том, что у него снизилась производительность процессора. Пользователь сможет отключить функцию в любое время, чтобы предотвратить непредвиденные отключения, сообщает Nation News. Компания впервые идет на такой шаг.

Напомним, что в декабре 2017 года владельцы iPhone в США обратились с исками в суд из-за заявления Apple о намеренном занижении производительности устаревших моделей смартфонов, сообщало «Федеральное агентство новостей». Позже в интернете появилась информация о способе быстро выключить любой iPhone или компьютер Mac. По информации «Национальной службы новостей», для этого необходима специальная ссылка.