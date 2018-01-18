20:12 18 января 2018 1

Новая мера введена для улучшения демографической ситуации в стране Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе, как и во всей России, с начала 2018 года начала действовать новая мера социальной поддержки семей. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка в арктическом регионе составит 15 897 рублей, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на департамент социальной защиты населения Ямала.

Ежемесячная выплата устанавливается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Право на такой вид поддержки имеют женщины с российским гражданством, постоянно проживающие на Ямале, в случае если ребенок появился в семье 1 января 2018 года и позже. Ребенок также должен быть гражданином РФ. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 25 126,5 рубля в 2018 году (полуторакратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты). Среднедушевой доход рассчитывается исходя из доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты.

Если заявление подано не позднее полугода со дня рождения ребенка, то ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка и до достижения им года. Если же заявление поступило спустя шесть месяцев от рождения ребенка, то выплата назначается со дня обращения на один год. По истечении годового срока необходимо подать новое заявление о назначении выплаты до достижения ребенком полутора лет.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка можно подать в орган социальной защиты населения по месту жительства. Там же можно получить ответы на все интересующие вопросы касаемо выплаты.