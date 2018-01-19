02:10 19 января 2018 0

Власти США рассчитывают, что строительство стены вдоль границы с Мексикой остановит поток наркотиков и нелегальных мигрантов Фото: Wikimedia Commons

Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире. По словам американского лидера, главная угроза для его страны, которая исходит от южного соседа — в наркотрафике, и Мексика должна обеспечить строительство пограничных заградительных сооружений.

«Для спокойствия и безопасности нашей страны нужна стена, — написал Дональд Трамп в своем аккаунте в сети Twitter. — Стена становит наркопоток из Мексики, которая была признана самой опасной страной. Не будет стены — не будет договора!»

Договор, о котором идет речь — это Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). В него может быть добавлен пункт, по которому Мексика должна либо вести строительство приграничных сооружений, либо оплачивать строительство стены. Как передает РБК, возведение пограничной стены было одним из предвыборных обещаний Трампа, причем, по его словам, платить за строительство станет Мексика.

Ранее стало известно, что стена, которую власти США хотят соорудить вдоль границы, должна быть достаточно высока, чтобы ее невозможно было преодолеть без подручных средств, а также защищена от подкопов. Сооружение должно соответствовать по цвету окружающему ландшафту и эстетически вписываться в пейзаж.

Отметим, ранее Госдепартамент США опубликовал интерактивную карту мира, на которой все государства были поделены на группы по степени опасности. Как писало «URA.RU», власти США признали тогда Россию более опасной для американцев, нежели Украина или Мексика. Самыми же опасными стали для США такие страны, как КНДР, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, Йемен, Сомали, Южный Судан и Центрально-Африканская республика.