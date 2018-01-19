Аграрии Курганской области в 2018 году смогут получить 59,2 млн рублей льготных краткосрочных кредитов. Их выдачу готовы осуществлять шесть уполномоченных банков, сообщает пресс-служба областного департамента АПК.
На развитие малых форм хозяйствования запланировано субсидирование кредитов в размере 11,8 млн рублей, на развитие животноводства — 9,48 млн рублей. Производители, которые работают в сфере молочного скотоводства, смогут получить 4,74 млн рублей, мясного скотоводства — 2,37 млн руб. Остальная сумма с незначительной корректировкой объемов будет направлена на субсидирование кредитов в отрасли растениеводства.
Минсельхоз России поручил по возможности удовлетворить потребность в льготных краткосрочных кредитах максимального количества сельхозтоваропроизводителей. Реестры заемщиков будут предоставляться банками в министерство уже с 22 января.