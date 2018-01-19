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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
10:47  19 января 2018 2

Зауральские аграрии получат в 2018 году десятки миллионов на развитие производства

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, коровы, животноводство
Кредиты выделят на поддержку различных отраслей сельского хозяйстваФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Аграрии Курганской области в 2018 году смогут получить 59,2 млн рублей льготных краткосрочных кредитов. Их выдачу готовы осуществлять шесть уполномоченных банков, сообщает пресс-служба областного департамента АПК.

На развитие малых форм хозяйствования запланировано субсидирование кредитов в размере 11,8 млн рублей, на развитие животноводства — 9,48 млн рублей. Производители, которые работают в сфере молочного скотоводства, смогут получить 4,74 млн рублей, мясного скотоводства — 2,37 млн руб. Остальная сумма с незначительной корректировкой объемов будет направлена на субсидирование кредитов в отрасли растениеводства.

Минсельхоз России поручил по возможности удовлетворить потребность в льготных краткосрочных кредитах максимального количества сельхозтоваропроизводителей. Реестры заемщиков будут предоставляться банками в министерство уже с 22 января.

Татьяна Жаткина
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