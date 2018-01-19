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19 января 2018
18 января 2018
11:47  19 января 2018 4

На Урале лишили прав депутата, пойманного пьяным за рулем

Депутат Дедюхин оказался злостным нарушителем ПДДФото: «Про Алапаевск», facebook.com

В городе Алапаевске Свердловской области, в судебном участке №2, вынесено решение о лишении водительского удостоверения 56-летнего председателя комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам городской думы Андрея Дедюхина.

В материалах дела сказано, что в тот момент, когда его остановил инспектор ГИБДД, у Дедюхина изо рта чувствовался запах алкоголя. Однако депутат настаивал на том, что он не пил и трезв, что отразил инспектор в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Гаишник повез его в больницу на медицинское освидетельствование, где было подтверждено, что депутат пьяный.

Дедюхин оказался злостным нарушителем, как следует из материалов дела, «ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, но должных выводов для себя не сделал и совершил грубое правонарушение, что является отягчающим его наказание обстоятельством». На основании этого судья лишил депутата водительских прав на один год и семь месяцев, а также выплате штрафа в 30 тысяч рублей.

«URA.RU» сообщало о том, что депутата Дедюхина поймали 28 декабря 2017 года, когда он ехал с новогоднего корпоратива. О том, что депутат едет пьяным, сообщил в полицию высокопоставленный чин в городской администрации. Возможно, заявитель таким образом хотел свести счеты с Дедюхиным. Когда госавтоинспектор остановил машину Дедюхина, оказалось, что с ним в салоне находится его коллега-депутат, также в состоянии алкогольного опьянения.

«Инспекторов, по сути, использовали втемную, — рассказал инсайдер. — Они не знали, кто находится в машине, и честно выполнили свою работу, несмотря на оказанное на них давление». По словам источника, в ходе оформления протокола и прохождения медосвидетельствования сотрудникам ГИБДД звонило высокопоставленное лицо из правоохранительной системы и требовало отпустить депутата. Однако полицейские проявили принципиальность.

Александр Лукманов
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