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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
12:10  19 января 2018 1

В Югре — обвал рынка долевого строительства. Банки не готовы идти на риски

Виды Екатеринбурга, кран, строительная площадка, строительные работы, новое жилье, стройка, строительство
В ХМАО резко сократилось количество договоров долевого участия в строительствеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре снижаются объемы долевого строительства. Количество соответствующих зарегистрированных прав участников и прав застройщиков в 2017 году в регионе снизилось в 1,8 раза — с 11,5 тысячи до 6,3 тысячи. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления Росреестра по ХМАО-Югре.

В ведомстве отмечают, что страховщики и банкиры стали с большой осторожностью относиться к предоставлению гарантий заемщикам. Так, в 2,3 раза снизилось число договоров, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством банка, в 1,5 раза — договором страхования. Вместе с тем, считают эксперты, одним из главных инструментов приобретения жилья в округе по-прежнему остается ипотека. Кредиты привлекаются для покупки жилья как в готовых объектах, так и в строящихся.

В целом «долевка» является одним из основных способов строительства жилья в регионе. Специфика рынка ХМАО такова, что местные застройщики не могут позволить себе строить жилые дома только за счет собственных средств — сказывается транспортная удаленность территории от мест производства материалов. Работать можно либо за счет банковских кредитов, либо с привлечением средств дольщиков.

Эльдар Булатов
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