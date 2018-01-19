Челябинцам предложили передавать показания счетчиков в мессенджерах

Челябинские энергетики стали принимать показания счетчиков в мессенджерах Viber и Telegram. К сервису подключились почти 8,5 тысячи человек. К «Вайберу» привязано 6,6 тысячи лицевых счетов потребителей, а к «Телеграму» — более 1,8 тысячи. Программа разработана на основе популярной технологии — ботов, компьютерных программ, которые способны читать сообщения и отвечать на них.
«Чтобы привязать лицевой счёт к своему аккаунту, нужно ввести его номер и код подтверждения. Эти сведения указаны в квитанции или доступны в „личном кабинете“. Далее для использования сервиса надо будет только открыть мессенджер», — сообщают в ПАО «Челябэнергосбыт».
С помощью нового сервиса можно передать показания счётчика, узнать баланс лицевого счёта и уточнить сроки работы индивидуального прибора учёта. В компании отмечают, что в декабре 2017 года с помощью мессенджера 5,4 тысячи человек передали показания счетчиков.