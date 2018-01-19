14:46 19 января 2018 1

Учительница была ранена при защите детей Фото: соцсети

В Сети появилась петиция относительно присвоения звания Героя России пермской учительнице школы №127 Наталье Шагулиной. Защищая четвероклашек от двух 16-летних подростков, напавших на школу, женщина получила 17 ножевых ранений.

«Наталья Васильевна Шагулина, учительница 4 Б класса пермской школы, показала себя как настоящий герой, проявив настоящее мужество, когда на детей ее класса напали неуравновешенные субъекты. Спасая детей от них, она получила 17 ножевых ранений. Она сдерживала нападавших до тех пор, пока не ослабла от кровопотери. Считаю, что она достойна высшей награды Российской Федерации, „Золотой Звезды“ Героя РФ. Призываю руководство страны представить эту мужественную женщину к заслуженной награде! Такими людьми гордится Россия!» — сказано в петиции. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Наталью Шагулину перевели из реанимации в обычную палату.

Двое подростков устроили поножовщину в пермской школе, подражая американской школе «Колумбайн», где в 1999 году ученики устроили массовое убийство. В Перми в результате нападения от ножевых ранений пострадали 15 человек, в том числе сами нападавшие, попытавшиеся покончить с собой.