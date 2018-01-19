15:54 19 января 2018 0

К работе с детьми в школах Нижневартовского района могли быть допущены люди с судимостью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школах Нижневартовского района могли работать судимые сотрудники. Нарушения трудового законодательства обнаружила прокуратура, рассказали «URA.RU» в пресс-службе окружного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Нижневартовского района выявили, что в Ваховской детской школе искусств правила внутреннего трудового распорядка нарушали российские законы. В частности, при приеме на работу в школу у новых сотрудников не запрашивались справки об отсутствии судимости. А это означало, что работать с детьми могли люди, отбывшие сроки за тяжкие преступления. Аналогичные нарушения были выявлены и в других образовательных учреждениях района. После вмешательства прокуратуры, в правила внутреннего трудового распорядка были внесены соответствующие изменения.

Как ранее сообщало «URA.RU», после поножовщины в школах Перми и Челябинской области, а также расчленения казачьего лидера в элитной школе Ханты-Мансийска, Росгвардия начала проверку югорских школ, где за безопасность отвечают ЧОПы.