Трамп хочет запретить поздние аборты в США

01:38 20 января 2018 0

Дональд Трамп призвал страну отказаться от абортов на поздних сроках Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал сенат утвердить и передать ему на подпись закон об общенациональном запрете абортов на поздних сроках. С таким заявлением американский лидер выступил по видеосвязи перед участниками демонстрации против искусственного прерывания беременности в Вашингтоне.

«США сегодня входят в число из семи стран наряду с Китаем и Северной Кореей, где разрешены аборты на поздних сроках», — приводит РИА «Новости» слова Трампа, который также подчеркнул, что такое положение дел необходимо менять.

По его словам, на сегодняшний день большинство граждан США выступают против абортов, и лишь 12% поддерживают их, причем на любом сроке. Президент призвал сенат утвердить и передать ему на подпись закон об общенациональном запрете абортов на поздних сроках, добавив, что его администрация уже выступила с идеей по защите медперсонала в случае отказа осуществлять аборты.