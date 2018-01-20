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20 января 2018
09:55  20 января 2018 2

Туристов на Кубе будут обслуживать российские такси

Презентация Лада-Веста. Челябинск., лада
«АвтоВАЗ» поставил на остров Свободы более 300 автомобилейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кубинскую службу такси укомплектуют российскими автомобилями. С этой целью «АвтоВАЗ» поставил на остров 344 автомобиля. Из них 320 автомобилей модели Vesta и 24 автомобиля модели Largus, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Гаване Татьяну Тарасову.

Соглашение между «АвтоВАЗом» и кубинской компанией Technoimport о поставке автомобилей было подписано в августе 2017 года. В Национальной таксомоторной компании Кубы прошли восьмимесячные тесты продукции российского автопрома, и специалисты остались довольны качеством и комфортабельностью автомобилей.

Все автомобили окрашены в яркий желто-оранжевый цвет и будут использоваться в первую очередь для туристов, отмечает ТАСС.

Наталья Володина
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