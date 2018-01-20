Туристов на Кубе будут обслуживать российские такси

«АвтоВАЗ» поставил на остров Свободы более 300 автомобилей
Кубинскую службу такси укомплектуют российскими автомобилями. С этой целью «АвтоВАЗ» поставил на остров 344 автомобиля. Из них 320 автомобилей модели Vesta и 24 автомобиля модели Largus, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Гаване Татьяну Тарасову.
Соглашение между «АвтоВАЗом» и кубинской компанией Technoimport о поставке автомобилей было подписано в августе 2017 года. В Национальной таксомоторной компании Кубы прошли восьмимесячные тесты продукции российского автопрома, и специалисты остались довольны качеством и комфортабельностью автомобилей.
Все автомобили окрашены в яркий желто-оранжевый цвет и будут использоваться в первую очередь для туристов, отмечает ТАСС.