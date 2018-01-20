Российского хоккеиста Евгения Малкина оштрафовали на пять тысяч долларов за удар соперника клюшкой в пах. Решение приняла Национальная хоккейная лига после матча «Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз», сообщается сайте NHL.
Отмечается, что пострадавший — Дастин Браун — также заплатит штраф, но за другой инцидент. В третьем периоде он неправильно атаковал защитника «Питссбурга» Джастина Шульца, за что был удален с поля до конца матча. Позже в лиге решили, что он должен заплатить штраф в размере десять тысяч долларов.
Данный матч закончился победой «Пингвинов» со счетом 3:0. Малкин забросил две шайбы, пишет «Газета.ру».
Евгений Малкин — уроженец Челябинской области, воспитанник магнитогорского хоккейного клуба «Металлург».