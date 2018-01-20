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20 января 2018
10:37  20 января 2018 4

Малкин заплатит 5000 долларов за удар соперника в пах. ВИДЕО

Спортсмен пошел на грубую игру при отборе шайбыФото: e.malkin71geno, Instagram

Российского хоккеиста Евгения Малкина оштрафовали на пять тысяч долларов за удар соперника клюшкой в пах. Решение приняла Национальная хоккейная лига после матча «Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз», сообщается сайте NHL.

Отмечается, что пострадавший — Дастин Браун — также заплатит штраф, но за другой инцидент. В третьем периоде он неправильно атаковал защитника «Питссбурга» Джастина Шульца, за что был удален с поля до конца матча. Позже в лиге решили, что он должен заплатить штраф в размере десять тысяч долларов.

Данный матч закончился победой «Пингвинов» со счетом 3:0. Малкин забросил две шайбы, пишет «Газета.ру».

Евгений Малкин — уроженец Челябинской области, воспитанник магнитогорского хоккейного клуба «Металлург».

Семен Гринберг
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