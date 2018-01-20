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21 января 2018
20 января 2018
22:22  20 января 2018 1

Флагман ВМС США застрял во льдах в ходе первого похода. ФОТО

Турция, стамбул, арктика, холод, лед, пейзаж, океан, арктика, снег, айсберг
Корабль не может справиться с непогодойФото: pixabay.com

Новый боевой корабль ВМС США USS Little Rock в ходе своего первого похода застрял во льдах у канадского побережья. Как сообщаются местные СМИ, причиной ЧП стали рекордные для этого региона заморозки.

20 декабря минувшего года судно покинуло порт Баффало и направилось к порту постоянной приписки в штате Флорида. Однако уже через несколько дней корабль, спущенный на воду лишь несколькими днями ранее, застрял во льдах, пишет Nation News.

В настоящее время USS Little Rock находится в канадском Монреале, окруженный льдами. Экипаж судна ждет, когда погодные условия придут в норму для местных широт. Отметим, что в настоящее время температура воздуха в Канаде приблизилась к историческому минимуму, из-за чего американский флот не может выполнять свои задачи.

Олег Теплоухов
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