22:22 20 января 2018 1

Корабль не может справиться с непогодой Фото: pixabay.com

Новый боевой корабль ВМС США USS Little Rock в ходе своего первого похода застрял во льдах у канадского побережья. Как сообщаются местные СМИ, причиной ЧП стали рекордные для этого региона заморозки.

20 декабря минувшего года судно покинуло порт Баффало и направилось к порту постоянной приписки в штате Флорида. Однако уже через несколько дней корабль, спущенный на воду лишь несколькими днями ранее, застрял во льдах, пишет Nation News.

В настоящее время USS Little Rock находится в канадском Монреале, окруженный льдами. Экипаж судна ждет, когда погодные условия придут в норму для местных широт. Отметим, что в настоящее время температура воздуха в Канаде приблизилась к историческому минимуму, из-за чего американский флот не может выполнять свои задачи.