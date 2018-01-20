Куйвашев с министрами в Италии. Шипулин не подвел

23:58 20 января 2018 0

Евгений Куйвашев улетел в Антхольц болеть за российских биатлонистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев покинул Россию и отправился в Италию, где проходит этап Кубка мира по биатлону. Об этом «URA.RU» рассказал источник из окружения главы региона.

С ним, по словам собеседника агентства, в Антхольц отправились министр строительства Михаил Волков и министр спорта Леонид Рапопорт. Также среди зрителей турнира замечен известный екатеринбургский биатлонист и лыжник, экс-депутат свердловского Заксобрания, а ныне — Госдумы Сергей Чепиков, который в свое время выступал на этой локации.

«Мне всегда здесь бегалось хорошо, как и всем россиянам. Видимо, здесь какие-то наши корни присутствуют или наша земля была в какой-то период. Наша команда на этой высоте всегда хорошо выступает», — сказал Чепиков порталу «Чемпионат».

Так он прокомментировал выступление женской сборной России в гонке преследования шестого этапа кубка. Самый лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, которая пришла 14-й. Ирина Услугина стала 42-й, Татьяна Акимова — 46-й.

Что касается мужской сборной, лидером которой является тюменский спортсмен Антон Шипулин, она показала чуть более высокие результаты. Все в той же гонке преследования последний стал бронзовым призером. Антон Бабиков пришел к финишу 14-м, Максим Цветков — 20-м, Александр Логинов — 32-м, Матвей Елисеев — 33-м, Евгений Гараничев — 39-м.