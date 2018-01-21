Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал желание Молдавии выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья, назвав такой подход «типичной логикой паразитов». Соответствующее сообщение сенатор опубликовал в своем Twitter.
«В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую „оккупацию Приднестровья“? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать „дайте деньги“! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — написал чиновник.
Ранее, напомним, спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил в интервью Latvijas Avize, что Молдавия намерена предъявить России счет на миллиарды долларов за военное присутствие в Приднестровье.