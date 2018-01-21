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21 января 2018
05:52  21 января 2018 9

Пушков ответил на желание Молдавии взыскать с РФ миллиарды за «оккупацию». «Так можно российского рынка лишиться»

Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков назвал намерение Молдаыии провальнымФото: Антон Белицкий © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал желание Молдавии выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья, назвав такой подход «типичной логикой паразитов». Соответствующее сообщение сенатор опубликовал в своем Twitter.

«В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую „оккупацию Приднестровья“? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать „дайте деньги“! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — написал чиновник.

Ранее, напомним, спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил в интервью Latvijas Avize, что Молдавия намерена предъявить России счет на миллиарды долларов за военное присутствие в Приднестровье.

Сергей Демин
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