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21 января 2018
15:06  21 января 2018 0

Названа причина разворота танкера с ямальским газом, следовавшего в США

Виной тому стали погодные условиясайт VSE42.Ru

Танкер французской компании Engie с грузом сжиженного природного газа завода «Ямал-СПГ» продолжит плавание и прибудет в Бостон. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Engie.

Как сообщил представитель компании Дамьен де Гауляк, место назначения судна не изменилось. «Это по-прежнему Эверетт, но дата доставки была скорректирована, в частности из-за погодных условий», — заявил он.

Как ранее сообщало URA.RU, танкер с грузом сжиженного природного ямальского газа резко изменил курс посреди Атлантического океана. Отмечается, что ямальский СПГ был перепродан несколько раз. Внезапная потребность американцев в российском газе появилась из-за резкого роста цен на топливо на восточном побережье США.

Екатерина Бойбородина
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