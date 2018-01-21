Виной тому стали погодные условия
Танкер французской компании Engie с грузом сжиженного природного газа завода «Ямал-СПГ» продолжит плавание и прибудет в Бостон. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Engie.
Как сообщил представитель компании Дамьен де Гауляк, место назначения судна не изменилось. «Это по-прежнему Эверетт, но дата доставки была скорректирована, в частности из-за погодных условий», — заявил он.
Как ранее сообщало URA.RU, танкер с грузом сжиженного природного ямальского газа резко изменил курс посреди Атлантического океана. Отмечается, что ямальский СПГ был перепродан несколько раз. Внезапная потребность американцев в российском газе появилась из-за резкого роста цен на топливо на восточном побережье США.