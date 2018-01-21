Два пассажирских лайнера опасно сблизились при посадке над Москвой

Летевший из Таллина в Москву «Суперджет» при заходе на посадку оказался в опасной близости от садившегося «Боинга», завершающего рейс из Мурманска. Расстояние между самолетами составило 600 метров.
«„Суперджет“ готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном», — цитирует «Интерфакс» слова источника в авиадиспетчерской службе.
После срабатывания аварийного сигнала пилотам удалось благополучно развести самолеты благодаря командам диспетчеров, продолжает «Русская планета». Затем оба борта штатно приземлились согласно своим маршрутам: один в Шереметьево, второй — во Внуково.
Ранее канал 360 сообщал о двух пассажирских лайнерах, которые едва не столкнулись над Лондоном. Тогда фотограф сумел запечатлеть на снимках, как пути самолетов пересекаются, но один летит чуть выше другого.