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Главные новости Челябинской области
15:53  21 января 2018 0

На Южном Урале после взрыва газа обрушился дом. ФОТО

Спасатели достали из-под завалов одного пострадавшегоФото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Кыштыме Челябинской области произошел взрыв бытового газа в частном доме. Владелец здания, оказавшийся под завалами, был спасен благодаря спасателям, приехавшим на место ЧП, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП поступило днем 21 января. В результате взрыва произошло частичное обрушение строящегося нежилого частного дома. Наиболее вероятной причиной инцидента называют неосторожное обращение с бытовым газом. Спасатели просят жителей быть бдительными и рекомендуют в случае ЧП первым делом набрать номер экстренной службы.

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Фото: пресс-службы УМЧС по Челябинской области

Виктор Жуков
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