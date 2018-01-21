Спасатели достали из-под завалов одного пострадавшего
В Кыштыме Челябинской области произошел взрыв бытового газа в частном доме. Владелец здания, оказавшийся под завалами, был спасен благодаря спасателям, приехавшим на место ЧП, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о ЧП поступило днем 21 января. В результате взрыва произошло частичное обрушение строящегося нежилого частного дома. Наиболее вероятной причиной инцидента называют неосторожное обращение с бытовым газом. Спасатели просят жителей быть бдительными и рекомендуют в случае ЧП первым делом набрать номер экстренной службы.
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