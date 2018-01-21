К флешмобу Satisfaction Сhallenge присоединились матери-домохозяйки, опубликовав на YouTube ролик в поддержку ульяновских курсантов. Они просят, чтобы будущих летчиков «сильно не наказывали» за нашумевшее видео.
На записи женщины подражают ставшему известным клипу учащихся ульяновского летного училища, танцующих под песню «Satisfaction». «Это мамы, но не мамы тех летчиков. Но Мамы, которые видят в этом просто дурачество, вот и решили поддержать ребят!», — заявляет пользователь AlexTuranga, выложивший клип в Cеть.
Ролик ульяновских курсантов в начале недели взбудоражил российскую общественность. Областное правительство даже пообещало собрать специальную комиссию для официального принятия решения о дальнейшей судьбе курсантов. В поддержку ребят во всем мире начали снимать аналогичные ролики. Запись в Сеть уже выложили девушки-военнослужащие из израильской армии, курсанты МЧС и югорчане. В том числе пародию на клип снял и Иван Ургант.
Видео: AlexTuranga