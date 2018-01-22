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Главные новости Курганской области
13:42  22 января 2018 1

Шадринцы испугались «маньяка», наблюдавшего за игрой детей у школы

10-летие ООО
Бдительные горожане пожаловались в полицию на подозрительного мужчинуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске поползли слухи о появлении «маньяка» рядом с одной из школ. Запись об этом появилась и в паблике «Подслушано Шадринск».

В пресс-службе УМВД по Курганской области «URA.RU» сообщили, что в воскресенье, 21 января, в отдел полиции поступила жалоба о неизвестном мужчине, который следит за детьми, играющими во дворе школы. «По данному сообщению проводится проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения», — уточнили в ведомстве. Личность мужчины и причины его нахождения рядом с школой сейчас устанавливаются.

Еще одна жалоба на мужчину, который освободился из колонии, где отбывал наказание за надругательство над несовершеннолетним, поступила правозащитнику Александру Андрюкову. «Жители дома обеспокоены тем, что мужчина вернулся и может быть опасен для детей. Возможно, это породило слухи о „маньяке“. Бдительность горожан — это хорошо, но обвинять молодого человека в том, что он вновь может совершить преступление, нет оснований. Я считаю, что органы полиции должны держать таких людей на особом контроле», — заключил правозащитник.

Анна Бояркина
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