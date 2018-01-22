Шадринцы испугались «маньяка», наблюдавшего за игрой детей у школы

В Шадринске поползли слухи о появлении «маньяка» рядом с одной из школ. Запись об этом появилась и в паблике «Подслушано Шадринск».
В пресс-службе УМВД по Курганской области «URA.RU» сообщили, что в воскресенье, 21 января, в отдел полиции поступила жалоба о неизвестном мужчине, который следит за детьми, играющими во дворе школы. «По данному сообщению проводится проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения», — уточнили в ведомстве. Личность мужчины и причины его нахождения рядом с школой сейчас устанавливаются.
Еще одна жалоба на мужчину, который освободился из колонии, где отбывал наказание за надругательство над несовершеннолетним, поступила правозащитнику Александру Андрюкову. «Жители дома обеспокоены тем, что мужчина вернулся и может быть опасен для детей. Возможно, это породило слухи о „маньяке“. Бдительность горожан — это хорошо, но обвинять молодого человека в том, что он вновь может совершить преступление, нет оснований. Я считаю, что органы полиции должны держать таких людей на особом контроле», — заключил правозащитник.