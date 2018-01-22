Спортивный комментатор проговорился о планах свердловских властей

17:38 22 января 2018 2

Свердловский губернатор (в центре) намерен построить в регионе итальянский Антхольц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области появится биатлонный комплекс мирового уровня. Эту информацию «URA.RU» подтвердил региональный министр спорта Леонид Рапопорт.

Первым планы свердловских властей раскрыл известный комментатор Дмитрий Губерниев. В минувшие выходные, комментируя женскую гонку в итальянском Антхольце, он заявил: «Встречался с губернатором и Сергеем Чепиковым. Они думают о том, как организовать что-то серьезное в плане биатлона у себя в области».

Как ранее сообщало «URA.RU», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в компании областных министров спорта и строительства присутствовал на этапе Кубка мира по биатлону в Италии. «Мы посмотрели, как устроена логистика биатлонного комплекса, как расположены спортивные объекты. Сложного ничего нет. По возвращении была поставлена задача подготовить проект», — пояснил агентству Рапопорт.

До сих пор этапы Кубка мира по биатлону в России принимали только Тюмень и Ханты-Мансийск. Свердловский министр спорта считает, что Свердловская область также сможет принимать соревнования мирового уровня. Точных сроков, когда в Свердловской области может появится биатлонный комплекс, Рапопорт назвать не смог. «Постараемся сделать все максимально оперативно», — отметил он.