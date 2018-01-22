Руководители администрации Екатеринбурга определились со списком будущих кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы, которых они поддержат на выборах в сентябре 2018 года.
Как сообщил «URA.RU» источник в мэрии, в основу формирования городского пула положен отраслевой принцип. В группу войдут представители всех значимых для мегаполиса сфер. В частности, акцент будет сделан на привлечение в кампанию представителей медицины, которых в текущем созыве дефицит.
Мэрия направит ресурсы на оказание поддержки в переизбрании в Верх-Исетском районе депутату Олегу Кагилеву. В Железнодорожном районе городские власти поддержат Виктора Тестова и Александра Мяконьких. В Кировском районе городские власти намерены сделать ставку на Владимира Крицкого. В Ленинском районе руководители мэрии помогут в ходе кампании Николаю Смирнягину, в Чкаловском округе — Дмитрию Сергину, в Орджоникидзевсокм — Николаю Антонову и Александру Найданову.
Помимо этого, городские власти видят союзников в лице избравшегося на последних выборах от «Справедливой России» Александра Смолина (Кировский район; дозвониться до депутата не удалось) и политического новичка — директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павла Пустозерова (Октябрьский).
Ожидается, что кампания кандидатов мэрского пула начнется после президентских выборов в марте. Голосование за депутатов гордумы Екатеринбурга пройдет 9 сентября 2018 года.