{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
22 января 2018
19:47  22 января 2018 3

Саакашвили высмеяли за идею перенести столицу Украины. ВИДЕО

«Здесь мы построим красивые здания», — мечтает СаакашвилиФото: скриншот с видео

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил перенести столицу Украины из Киева в город Шпола Черкасской области. Он считает, что для людей надо будет построить огромный майдан, где украинцы будут высказывать свое мнение государственными чиновниками.

«Здесь, в чистом поле. мы построим новые, прозрачные, очень красивые административные здания. Киевляне будут только рады избавиться от барыг и дармоедов, от решал в центре город. В этих зданиях будут гостиницы, рестораны, музеи, будут пешеходные улицы, велосипедные дорожки», — цитирует Саакашвили издание antikor.com.ua.

«Сюда можно будет доехать за полчаса, за час, максимум за четыре часа. На быстрых поездах и по автобанам. И люди могут приехать как к правительству, так и на майдан и выражать свою позицию по конкретным обсуждаемым вопросам», — добавил политик. Особого одобрения у граждан Украины по вопросу столицы Саакашвили пока не нашел. В Сети высмеяли его инициативу, а самого Сакашвили сравнивают с Остапом Бендером и его Нью-Васюками.

Ранее Михаил Саакашвили, выступая перед митингующими возле Верховной Рады, предложил немедленно разогнать украинскую нацгвардию и СБУ, напоминает «Национальная служба новостей».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров