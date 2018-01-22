Саакашвили высмеяли за идею перенести столицу Украины. ВИДЕО

19:47 22 января 2018 3

«Здесь мы построим красивые здания», — мечтает Саакашвили Фото: скриншот с видео

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил перенести столицу Украины из Киева в город Шпола Черкасской области. Он считает, что для людей надо будет построить огромный майдан, где украинцы будут высказывать свое мнение государственными чиновниками.

«Здесь, в чистом поле. мы построим новые, прозрачные, очень красивые административные здания. Киевляне будут только рады избавиться от барыг и дармоедов, от решал в центре город. В этих зданиях будут гостиницы, рестораны, музеи, будут пешеходные улицы, велосипедные дорожки», — цитирует Саакашвили издание antikor.com.ua.

«Сюда можно будет доехать за полчаса, за час, максимум за четыре часа. На быстрых поездах и по автобанам. И люди могут приехать как к правительству, так и на майдан и выражать свою позицию по конкретным обсуждаемым вопросам», — добавил политик. Особого одобрения у граждан Украины по вопросу столицы Саакашвили пока не нашел. В Сети высмеяли его инициативу, а самого Сакашвили сравнивают с Остапом Бендером и его Нью-Васюками.

Ранее Михаил Саакашвили, выступая перед митингующими возле Верховной Рады, предложил немедленно разогнать украинскую нацгвардию и СБУ, напоминает «Национальная служба новостей».