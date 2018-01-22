На челябинской улице нашли замерзший труп голой женщины

В Металлургическом районе Челябинска обнаружено тело мертвой женщины. Его нашли совершенно обнаженным, а вещи умершей (одежда, сумка с кошельком и прочие) в целости и сохранности лежали рядом, под кустом.
Причину смерти установит вскрытие, после того как труп разморозят. Температура воздуха в Челябинске сегодня составляет -20 градусов. По словам специалистов, визуально на трупе нет следов каких-либо насильственных действий.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что днем 22 января в Металлургическом районе города нашли труп женщины. Все материалы находятся в Следственном комитете, пояснили в ведомстве. Получить оперативный комментарий в региональном СКР не удалось — на звонок корреспондента не ответили.