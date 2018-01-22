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Главные новости Челябинской области
20:01  22 января 2018 1

На челябинской улице нашли замерзший труп голой женщины

Уборка снега во дворах. Челябинск., дворник
Одежда и прочие вещи погибшей лежали неподалеку от замерзшего телаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска обнаружено тело мертвой женщины. Его нашли совершенно обнаженным, а вещи умершей (одежда, сумка с кошельком и прочие) в целости и сохранности лежали рядом, под кустом.

Причину смерти установит вскрытие, после того как труп разморозят. Температура воздуха в Челябинске сегодня составляет -20 градусов. По словам специалистов, визуально на трупе нет следов каких-либо насильственных действий.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что днем 22 января в Металлургическом районе города нашли труп женщины. Все материалы находятся в Следственном комитете, пояснили в ведомстве. Получить оперативный комментарий в региональном СКР не удалось — на звонок корреспондента не ответили.

Александр Лукманов
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