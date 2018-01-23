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23 января 2018
22 января 2018
05:26  23 января 2018 0

Вслед за Apple. Компанию Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов

Южнокорейская компания пока отрицает свою причастность к замедлению гаджетовФото: Flickr

Итальянская антимонопольная служба заподозрила компанию Samsung в намеренном замедлении старых смартфонов для продвижения новых аппаратов. В компании-производителе отвергают обвинения в свой адрес.

Как сообщает «Лента.ру», ранее подобные обвинения выдвигались в адрес Apple. Аантимонополисты обвинили производителей в создании «общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии»,

В частности, обе компании выпускали обновления программного обеспечения, замедляющие устройства. При этом разработчики не уведомляли пользователей о возможных последствиях. В Samsung в свою очередь заявили, что не уменьшали производительность процессора за счет обновления прошивки.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы «яблочных» гаджетов в ближайшее время смогут отключить функцию замедления своих устройств. Как писало «URA.RU», опция станет доступной после установки очередного обновления iOS 11. Пользователи сами смогут следить за состоянием своего аккумулятора.

Александр Черноскутов
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