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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:20  23 января 2018 0

Первый зам Куйвашева, обновив iPhone, поставил «на уши» окружение и даже банк

Шауфф Франк, Алексей орлов и Дмитрий Попов. Екатеринбург, правительство свердловской области, орлов алексей
Переустанови Viber и поймешь, скольких интересует происходящее с тобойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Члены свердловского правительства продолжают осваивать цифровые технологии общения. На днях пользователи, в записных книжках которых значился вице-губернатор Алексей Орлов, получили уведомления о регистрации чиновника в мессенджере Viber. При этом чиновник уже зарегистрирован в более популярных среди пользователей Telegram и WhatsApp.

«У меня давно Viber установлен — я им не пользуюсь практически. На днях обновлял телефон и почему-то сбились настройки. Мне несколько человек позвонили с вопросом, что происходит с моим номером телефона. Даже из банка позвонили с вопросом, не поменялся ли номер. Вроде бы все нормально сейчас», — рассказал «URA.RU» сам Алексей Орлов.

До недавнего времени Viber активно использовали представители силовых структур. Считалось, что переписка в мессенджере, обеспечивающем end-to-end шифрование, максимально защищена от прослушки и перехвата. С недавнего времени роль главного мессенджера для «секретного» общения чиновников взял на себя Telegram.

Согласно последней статистике, Viber до сих пор остается вторым по популярности мессенджером. В марте 2017 года его аудитория составляла 82 млн человек. Для сравнения: число пользователей популярного мессенджера WhatsApp, принадлежащего соцсети Facebook, год назад составляло 1,2 млрд человек. Тем не менее создатель Telegram Павел Дуров два года назад заявлял, что его мессенджером пользуется уже более 100 млн человек.

Антон Ольшанников
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