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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Курганской области
11:26  23 января 2018 1

Зауральское село закрыли на карантин из-за мертвого енота

Шапшинское урочище. Ханты-Мансийский район., енот
Диагноз «бешенство» у енота подтвердился лабораторноФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Притобольном районе Курганской области ввели ограничительные мероприятия по бешенству животных. В середине января на одной из улиц села Глядянское обнаружили подозрительный труп енотовидной собаки.

Патологический материал мертвого животного направили для исследования в Курганскую областную ветеринарную лабораторию — диагноз «бешенство» подтвердился. Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Курганской области, в течение тридцати дней на территории Глядянского будет действовать запрет на ввоз и вывоз домашних питомцев и проведение выставок животных. Кроме того, выполняется дезинфекция и информируется население, охотникам выданы рекомендации по отстрелу енотовидных собак.

Если за это время новых случаев бешенства не выявят, карантин будет снят. Ранее агентство сообщало, что в Югре поселок закрыли на карантин из-за бешеной собаки.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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