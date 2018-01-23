Зауральское село закрыли на карантин из-за мертвого енота

В Притобольном районе Курганской области ввели ограничительные мероприятия по бешенству животных. В середине января на одной из улиц села Глядянское обнаружили подозрительный труп енотовидной собаки.
Патологический материал мертвого животного направили для исследования в Курганскую областную ветеринарную лабораторию — диагноз «бешенство» подтвердился. Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Курганской области, в течение тридцати дней на территории Глядянского будет действовать запрет на ввоз и вывоз домашних питомцев и проведение выставок животных. Кроме того, выполняется дезинфекция и информируется население, охотникам выданы рекомендации по отстрелу енотовидных собак.
Если за это время новых случаев бешенства не выявят, карантин будет снят. Ранее агентство сообщало, что в Югре поселок закрыли на карантин из-за бешеной собаки.