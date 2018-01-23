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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Курганской области
13:52  23 января 2018 11

В Кургане появятся новый спорткомплекс и детский бассейн

Административные здания Курган, ледовая арена юность, спорткомплекс
Инвесторы готовы подарить Кургану новые места для фитнесаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане могут появиться новый спорткомплекс и детский центр развития на воде. Эти объекты включили в план развития инвестиционных проектов на 2018 год, сообщили «URA.RU» в городской администрации.

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса планируется в микрорайоне Северный, бассейна — на пересечении улиц Коли Мяготина и Савельева. Также ожидается, что в поселке Рябково расширится действующий ресторанно-гостиничный бизнес.

Планы и намерения инвесторов обсудили на очередном заседании проектного офиса в Кургане. Как отметил первый заместитель руководителя администрации Андрей Жижин, подобные встречи позволяют найти точки соприкосновения и конструктивные решения по оказанию помощи инвесторам со стороны муниципалитета. «Задача органов местного самоуправления в рамках реализации инвестиционной политики заключается в создании в городе благоприятного инвестиционного климата. Нам необходимо привлечь в экономику города инвестиции, а для этого должны быть созданы благоприятные условия для развития бизнеса», — цитирует Андрея Жижина пресс-служба мэрии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жители города могут проголосовать за инициативу строительства в Кургане второго автовокзала. Объект также рассчитывают построить без использования бюджетных денег.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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