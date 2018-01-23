В Кургане могут появиться новый спорткомплекс и детский центр развития на воде. Эти объекты включили в план развития инвестиционных проектов на 2018 год, сообщили «URA.RU» в городской администрации.
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса планируется в микрорайоне Северный, бассейна — на пересечении улиц Коли Мяготина и Савельева. Также ожидается, что в поселке Рябково расширится действующий ресторанно-гостиничный бизнес.
Планы и намерения инвесторов обсудили на очередном заседании проектного офиса в Кургане. Как отметил первый заместитель руководителя администрации Андрей Жижин, подобные встречи позволяют найти точки соприкосновения и конструктивные решения по оказанию помощи инвесторам со стороны муниципалитета. «Задача органов местного самоуправления в рамках реализации инвестиционной политики заключается в создании в городе благоприятного инвестиционного климата. Нам необходимо привлечь в экономику города инвестиции, а для этого должны быть созданы благоприятные условия для развития бизнеса», — цитирует Андрея Жижина пресс-служба мэрии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что жители города могут проголосовать за инициативу строительства в Кургане второго автовокзала. Объект также рассчитывают построить без использования бюджетных денег.