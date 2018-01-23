Ямалец заплатит полмиллиона за нечищенное крыльцо парикмахерской

Несовершеннолетняя жительница Нового Уренгоя получит 500 тысяч рублей от владельца парикмахерской. Девушка поскользнулась на крыльце салона и сломала позвоночник. Прокуратура и суд признали, что предприниматель обязан заплатить за нечищенное крыльцо.
Инцидент произошел в октябре 2017 года. Девочка упала на лестнице парикмахерской и получила закрытый компрессионный неосложненный перелом тела третьего грудного позвонка, сообщает прокуратура ЯНАО. Две недели она находилась в больнице, а после вынуждена была носить коррекционный корсет. До настоящего времени подросток находится на домашнем обучении и наблюдается у врачей.
Мама пострадавшей написала заявление в городскую прокуратуру. Ведомство организовало проверку и установило, что девочка упала из-за халатности собственника помещения, который не потрудился почистить крыльцо. Прокуратура также учла, что несовершеннолетней пришлось пережить серьезные нравственные страдания, и направила иск в суд, требуя взыскать с собственника парикмахерской компенсацию.
Городской суд удовлетворил иск 19 января, обязав бизнесмена выплатить девочке полмиллиона рублей. Прокуратура уточняет, что проследит за исполнением судебного решения.