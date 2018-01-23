{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
22 января 2018
21 января 2018
20 января 2018
Главные новости Ямала
16:25  23 января 2018 0

Ямалец заплатит полмиллиона за нечищенное крыльцо парикмахерской

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, ножницы, парикмахер, парикмахерская, стрижка, стилист причесок, работа руками
На ступенях салона девочка сломала позвоночникФото: depositphotos.com © URA.RU

Несовершеннолетняя жительница Нового Уренгоя получит 500 тысяч рублей от владельца парикмахерской. Девушка поскользнулась на крыльце салона и сломала позвоночник. Прокуратура и суд признали, что предприниматель обязан заплатить за нечищенное крыльцо.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Девочка упала на лестнице парикмахерской и получила закрытый компрессионный неосложненный перелом тела третьего грудного позвонка, сообщает прокуратура ЯНАО. Две недели она находилась в больнице, а после вынуждена была носить коррекционный корсет. До настоящего времени подросток находится на домашнем обучении и наблюдается у врачей.

Мама пострадавшей написала заявление в городскую прокуратуру. Ведомство организовало проверку и установило, что девочка упала из-за халатности собственника помещения, который не потрудился почистить крыльцо. Прокуратура также учла, что несовершеннолетней пришлось пережить серьезные нравственные страдания, и направила иск в суд, требуя взыскать с собственника парикмахерской компенсацию.

Городской суд удовлетворил иск 19 января, обязав бизнесмена выплатить девочке полмиллиона рублей. Прокуратура уточняет, что проследит за исполнением судебного решения.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров